Piemonte Ginnastica in evidenza nel Canavese, ecco i risultati di gara FOTO

La ASD Piemonte Ginnastica si è dedicata a maggio a tanta attività promozionale partecipando con molte atlete al settore Ritmicamica del PGS, sabato 11 e domenica 12 a S. Maurizio Canavese. Tante Esordienti di 8/9 anni: Castaldi Stella 9° corpo libero e 10° cerchio su 33, Magliola Anna 4° al cerchio e 12° al corpo libero, Givone Cecilia 15° corpo libero, Tonello Amalie 13° al cerchio e 17° corpo libero, Mtchedlishvili Lizi 21° corpo libero, Seira Anita 7° cerchio e 21° corpo libero, Brondani Adele 7° alla palla e 23° corpo libero, Appi Caterina 8° palla e 28° corpo libero.

Nella categoria Mini di 10/11 anni: Furno Marchese Sara 4° corpo libero e 8° alla palla su 47, De Giuseppe Ginevra 15°cerchio e 18° corpo libero, Givone Alice 16° cerchio e 46° a corpo libero, Mtchdlishvili Mariam 14° al corpo libero, Piperis Annalisa 17° cerchio e 38° corpo libero. In categoria Propaganda, di 12/13 anni: Coden Claudia 3° classificata assoluta su 19, Lucena Alves Valentina 7°, Turotti Alice 9°, e categoria Open da 14 anni in su: Gareri Sara 8° e Camattari Lisa 13°. Le specialissime atlete Ana Clara Marino e Sandra Piana hanno partecipato come ospiti in preparazione al campionato interregionale FISDIR che si sarebbe svolto domenica 19 maggio in provincia di Pavia, dove Sandra ha vinto l’oro con cerchio, con palla ed in coppia con l’aiuto istruttrice Rebecca Pulze.

“Tanti successi ma prima di tutto tanta emozione, felicità e socialità - spiega la DT Donatella Eterno – una esperienza forte e costruttiva per tante bimbe appassionate di ginnastica, che, col tempo, potranno sviluppare le loro potenzialità”. Plauso alle istruttrici Francesca Boggio, Giada Pomini e Teresa Romano, ed all’aiuto Rebecca, che seguono le nuove leve con dedizione ed entusiasmo. Prossimo appuntamento il saggio societario lunedì 3 giugno alle 20.30 presso il PalaPaietta.