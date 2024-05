Nel pomeriggio di oggi, 1 maggio, i Vigili del fuoco di Biella ed i volontari dei distaccamenti di Cossato e Ponzone sono intervenuti in varie zone del biellese per alberi caduti sulla sede stradale di Roppolo, Campiglia Cervo, Masserano e Sostegno a causa del maltempo che ha imperversato per molte ore.