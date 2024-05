Infortunio sul lavoro a Mongrando, ferita operaia di 58 anni: è in codice rosso all'ospedale

Infortunio sul lavoro a Mongrando. È successo intorno alle 10 di oggi, 15 maggio, all'interno di una ditta tessile: stando alle prime ricostruzioni, un'operaia di 58 anni, residente fuori regione, è rimasta ferita mentre stava pulendo un macchinario in funzione, utilizzato per la cardatura.

All'improvviso, sarebbe rimasta impigliata in un rullo con la mano e il braccio destro. In brevissimo tempo, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Avrebbe riportato ferite da codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il macchinario è stato posto sotto sequestro dal personale dello Spresal, a cui sono affidati gli accertamenti di rito.