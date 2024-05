Incidente in Superstrada, traffico e code verso Cossato (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Traffico e viabilità rallentata in Superstrada per una incidente tra auto. È successo intorno alle 10.15 di oggi, 15 maggio, in prossimità dell'uscita di Vigliano Biellese, in direzione di Cossato.

Le cause sono in fase di accertamento e i rilievi affidati agli agenti della Polizia Locale. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, anche i sanitari del 118 per l'assistenza ai conducenti.