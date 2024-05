A Candelo la Giornata del Riuso: “Per ridurre i rifiuti e incentivare smaltimento e riciclaggio”.

Torna a Candelo la Giornata del Riuso: “Al dì dla rumenta”. Sabato 4 maggio il Comune intende incentivare la riduzione e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, in una giornata ecologica anti-crisi aperta a tutti.

Sabato 4 maggio, presso il parcheggio in via Cesare Pavese, di fronte al Palazzetto dello Sport, sarà possibile partecipare al baratto e tutti i residenti potranno portare del materiale per il mercatino.

Dalle ore 8.00 alle 10.00 avverrà la consegna e dalle 10.00 alle 12.00 si potranno effettuare gli scambi. Al termine della manifestazione Seab si occuperà dello sgombero.