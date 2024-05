Cerrione, fugge all'alt dei Carabinieri e si schianta contro il muro: trovato senza assicurazione e patente

Aggiornamento ore 13

È stato portato in ospedale per accertamenti l'uomo alla guida che, nella notte appena trascorsa, si è schiantato contro un muro danneggiando una centralina dell'Enel.

Stando alle prime ricostruzioni, il conducente non si sarebbe fermato all'alt dei Carabinieri, fermi a Sandigliano per i consueti controlli sul territorio, e li avrebbe superati a fortissima velocità. Ne è nato un inseguimento terminato con il sinistro finale.

Al volante un 45enne di origine straniera, residente nel basso Biellese. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi. Alla fine, sarebbe emerso che il mezzo non era coperto dall'assicurazione ed era sprovvisto della dovuta revisione. Inoltre, lo stesso era privo della patente di guida. Al momento, l'uomo si trova agli arresti domiciliari, in attesa della convalida del fermo.

Il fatto

Ieri sera 19 maggio, poco dopo le 23, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti a Vergnasco per un incidente stradale.