Brich di Zumaglia, i gestori denunciano Sindaco e Amici del Brich

Riceviamo e pubblichiamo:

"ORA BASTA BASTA BASTA!

DENUNCIATO IL SINDACO DI ZUMAGLIA ED I 4 FANTOMATICI PROMOTORI DEGLI “AMICI DEL BRICH”

Ma chi sono gli “amici del Brich”? Non si sono mai costituiti in nessuna associazione, non hanno una ragione sociale, non risultano da nessuna parte ne hanno un indirizzo o una sede.

Continui insulti al mio operato, ora anche danneggiamenti alle strutture, cestini dell’immondizia svuotati a terra ecc ecc ... Da quando ho preso in gestione il Brich di Zumaglia sono sotto attacco.

Articoli di giornale, foto, tutto il possibile per screditarmi. Alla fine non essendoci la possibilità di interloquire con i fantomatici e scellerati “amici del Brich” che di amici non hanno nulla ho dovuto mio malgrado denunciare ai carabinieri quello che sto subendo.

Gli “amici del Brich” che si dicono 600 per ingannare la stampa ma in realtà non sono più di 15 persone capeggiate dal sindaco di Zumaglia (600 sono i like che si scambiano l’un l’altro sulle chat) oltre a denigrarmi cosa hanno fatto per riqualificare il Brich?

NULLA non hanno fatto proprio niente ne mai hanno neppure proposto collaborazioni o iniziative di alcun tipo malgrado io abbia sempre dichiarato di essere disponibile a valutare qualsiasi iniziativa per migliorare l’area.

Tutto ciò che è stato fatto al Brich in questi 2 anni l’ho fatto io e mio marito a nostre esclusive spese senza mai nessun contributo neppure durante il Covid. Poco o tanto che sia lo abbiamo fatto con nostre risorse investendo coscienti di non avere per ora alcun piano di rientro economico ma solo a fondo perduto per migliorare l’area a cui, essendo biellese, sono affezionata così come lo era il mio defunto padre ai tempi assessore all’ambiente e vice-sindaco di Cossato. Un po' tutto in sua memoria ricevendo comunque apprezzamenti positivi dagli abituè frequentatori del parco.

Il Sindaco di Zumaglia, oggi sotto indagine per diffamazione anche a mezzo stampa, ha provato numerose volte (come risulta agli atti pubblici in unione montana) a proporre la risoluzione della convenzione a mio favore adducendo un suo interesse personale a gestire il parco (credo questo sia molto scorretto ancor più se ad opera di un pubblico ufficiale quale un sindaco).

Anche a lui nonostante tutto in un incontro abbiamo proposto varie forme di collaborazione ma al di la delle parole non ha mai portato avanti nessun discorso. Quando poi ho dichiarato la possibilità di una mia candidatura prossima come sindaco di ZUMAGLIA (che personalmente penso sia mal amministrata, l’astio nei miei confronti è aumentato).

Credo che pur piccola che sia Zumaglia abbia bisogno di una figura esterna al paese come sindaco in grado di valutare obiettivamente le reali necessità del posto e dei suoi abitanti. La denuncia un atto dovuto affinché il calderone venga aperto e le persone possano conoscere la realtà dei fatti."