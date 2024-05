Strona, la ProLoco: "Grazie a chi ha reso possibile la prima edizione di Strona&Arte"

Attraverso queste creazioni, hanno non solo arricchito la nostra comunità, ma hanno anche trasmesso un messaggio di speranza per il futuro del nostro mondo. La Proloco di Strona desidera ringraziare tutti gli enti e i volontari che hanno sostenuto e promosso questa meravigliosa iniziativa. Un riconoscimento speciale va alla Fondazione Cassa di risparmio di Biella, il cui contributo ha reso possibile la realizzazione del nostro progetto. Non vediamo l'ora di riunirci di nuovo nel 2025 per la seconda edizione di questo evento, continuando così a coltivare la creatività e promuovere l'inclusione nella nostra amata Strona. Arrivederci al 2025!"