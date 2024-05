Lasciano il Varesotto per stabilirsi a Veglio: la storia di Stefano e Sara

Lasciano il Varesotto per stabilirsi a Veglio. E ne rimangono conquistati, specialmente per la bellezza dei suoi verdi paesaggi e la gentilezza dei residenti. È la storia di Stefano e Sara, coppia di 30enni e genitori della piccola Alyssa che, nelle scorse settimane, hanno lasciato la Lombardia per dare inizio ad un nuovo capitolo della loro vita.

“Non eravamo a conoscenza di queste zone, è stata una scelta casuale – spiegano ai nostri taccuini – A convincerci la tranquillità del luogo e la casa dove ci siamo stabiliti: ampia, con un largo giardino, adatta alle esigenze di una famiglia di tre persone. Qui c'è davvero tutto per crescere al meglio nostra figlia”. Inaspettata anche la grande accoglienza riservata loro dagli abitanti della zona. “Non ce l'aspettavamo – confidano – Sono tutti così gentili, ci hanno fatto sentire come fossimo in famiglia. Sicuramente una bella sensazione per chi è nuovo in paese”.

Da circa un mese, infatti, si sono trasferiti nel Biellese e le cose sembrano andare piuttosto bene. “Ci stiamo ancora ambientando alla nuova casa ma non vediamo l'ora di visitare le meraviglie del luogo come il Santuario di Oropa e il Parco della Burcina – sottolineano - Amiamo molto stare all'aria aperta e camminare nei boschi. E il Biellese si presta bene a tutto questo”.

Nessun rimpianto ma un po' di nostalgia per la lontananza dai propri cari. “È normale – ammettono – che si senta la mancanza di parenti e amici ma in fin dei conti siamo ad un'oretta di distanza. Siamo sempre più convinti della nostra scelta di vita, speriamo che altri giovani seguano il nostro esempio. L'unico aspetto da migliorare è la consegna a domicilio di pranzi e cene, un servizio molto utile per tante famiglie”.