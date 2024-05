Uncinetto e ricamo condividendo risate e racconti: nasce un laboratorio molto speciale a Vallemosso

Hai del tempo libero e vorresti fare i tuoi lavori manuali con qualcuno? Sei a casa dal lavoro? Sei in pensione? Sei una nonna che aspetta i suoi nipoti e ha un po’ di tempo? A Vallemosso è nato un laboratorio per tutte le donne che hanno del tempo libero e vogliano condividere i loro lavori manuali di uncinetto, maglia, ricamo.. o che abbiano voglia di imparare a realizzarli in compagnia di altre donne, scoprendo le loro storie, i loro racconti e passare dei momenti insieme in buona armonia.

L'appuntamento è ogni mercoledì mattina nel laboratorio tessile in centro a Vallemosso.

Insieme alle donne del progetto SAI, all’insegnante di italiano L2 Debora Toppan e all’artista Michela Cavagna ogni settimana si sta insieme per condividere il tempo attraverso un laboratorio di integrazione femminile.

Porta con te il tuo kit da lavoro o ti verrà prestato, il ritrovo è in Sala Biagi Via Roma 42, dalle ore 9 alle 12 ogni mercoledì, festività escluse.

Per maggiori informazioni chiedi a Debora al numero 324 9583343