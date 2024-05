A Valdilana un incontro con la Polizia, si parla di sicurezza web e truffe agli anziani

Una serata dedicata alla sicurezza digitale. Questo hanno organizzato i volontari e le volontarie dell’Auser provinciale, in collaborazione con la Polizia di Stato, sezione operativa per la sicurezza cibernetica. Personale della polizia, quindi, incontreranno i cittadini per discutere e affrontare tutte le tematiche legate, soprattutto, alle truffe per anziani.

“Si tratta di un appuntamento aperto a tutti, in continuità con i nostri progetti di digitalizzazione per gli anziani - spiega Alice Ronchi di Auser -. Oltre a promuovere corsi e incontri legati allo sviluppo di conoscenze e di competenze informatiche, vogliamo aiutare la popolazione a prendere coscienza dei rischi che si possono incontrare sul web, ma non solo. Ecco perché è stato pensato ad una serata con degli esperti delle forze dell’ordine, che spiegheranno quali comportamenti adottare di fronte a richieste sospette di password o di codici di bancomat e altro. Truffe e raggiri, purtroppo, rappresentano anche nelle nostre valli temi di grande attualità”.

L’appuntamento è per giovedì 16 maggio nella sala Biagi di Valdilana (ex Valle Mosso) a partire dalle 20.30. L’iniziativa è possibile grazie al finanziamento ottenuto dall’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale.