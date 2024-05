Violento temporale in serata sul Biellese, grandine e piogge intense

Un violento temporale si è abbattuto intorno alle 21.45 di ieri, 12 maggio, sul Biellese. Tuoni, fulmini, grandine di piccole dimensioni e precipitazioni intense: a tutto questo hanno assistito i biellesi, specialmente quelli che si sono trovati alla guida delle loro auto, costretti a trovare rifugio nelle diverse stazioni di servizio del territorio.

La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 23. Fortunatamente non si sono registrati enormi disagi alla viabilità, se non fogliame lungo le arterie e rami di alberi caduti sulla strada, a Curino. In questo caso, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la rimozione e la messa in sicurezza.