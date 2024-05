Biella, ecco le misure viabilistiche per la parata “Harley”

Considerata la presenza tra gli eventi collaterali del Giro d’Italia della manifestazione denominata "Parata Harley", che si terrà venerdì 3 maggio 2024, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione, eccetto veicoli autorizzati al seguito della manifestazione, nella seguente area: corso Pella, dal carraio della cascina Oremo a via Ivrea, dalle ore 14.00 alle ore 19.00; via Duomo, lato sud, dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Inoltre sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione al passaggio della parata, all'incirca dalle ore 18.00 sulle seguenti vie, secondo il senso di marcia: via Ivrea, via Lamarmora, via Bertodano, via della Repubblica, viale Matteotti, via Italia e via Duomo.