Dal Nord Ovest - Gli rubano dentro l'auto e poi in casa: il proprietario colto da malore

Mai lasciare le chiavi di casa o indizi sicuri della propria residenza dentro la macchina. Ladri scaltri e molto abili in un colpo solo riescono a portare a termine un doppio colpo. L'ultimo episodio si è verificato nei giorni scorsi a Nichelino.

I malviventi, una volta forzata la vettura parcheggiata, grazie al libretto di circolazione sono risaliti all'indirizzo esatto dell'abitazione del proprietario. Quando l'uomo è tornato verso la macchina non ha collegato le due cose, ma una volta rientrato in casa, trovandosela sotto sopra, ha capito cosa era successo ed ha avuto un malore improvviso.

Per fortuna, non si è trattato di nulla di grave ed è bastato il pronto intervento dei sanitari del 118 per aiutarlo a riprendersi. Poi ha denunciato l'accaduto ai carabinieri (il danno sarebbe di alcune centinaia di euro, tra soldi e oggetti portati via), che ora si stanno occupando delle indagini.