La passione di Lorenzo: al Rally Valle d’Aosta una storia di solidarietà VIDEO

“Oggi voglio raccontarvi la storia di Lorenzo. Una storia che ci ha toccato nel profondo. Un ragazzino, con la nostra stessa passione, che ha attirato la mia attenzione in mezzo al pubblico del Rally Valle D'Aosta. Si è avvicinato come tanti altri per osservare la macchina, senza sapere che ci avrebbe cambiato la giornata a vicenda: uno scambio prezioso”.

Lorenzo ha problemi fin dalla nascita a livello muscolare e gli manca la parola, ma lui affronta la vita con un grande sorriso, la sua espressione più potente: “Un grande esempio per tutti noi. È forte e ti travolge, non puoi fare a meno di coinvolgerlo. Abbiamo deciso io e la mia navigatrice, Elena Zeffiretti, di compiere un piccolo gesto che lo ha reso davvero felice. Abbiamo passato del tempo con lui e l’abbiamo portato a fare un giro in macchina. A volte basta davvero poco per rendere felice una persona e questo gesto ha reso felici anche noi!”