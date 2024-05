Le azalee della ricerca dell’Airci saranno anche a Biella

È un appuntamento tradizionale della festa della mamma quello delle azalee della ricerca dell’Airc. E, sempre come da tradizione, sarà il Fondo Edo Tempia con la sua squadra di volontarie e volontari a tenere aperta sul territorio la postazione in cui saranno distribuite in cambio di un’offerta che diventerà sostegno ai progetti finanziati dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

L’appuntamento è per domenica 12 maggio. Il banchetto sarà a Biella in via Italia accanto ai portici del municipio e alla piazzetta della Trinità, la sede originaria dopo il trasloco provvisorio della passata edizione in piazza Santa Marta. Il consiglio per le persone interessate è di presentarsi alle postazioni fin dalla mattina perché le piantine vanno esaurite in fretta. L’offerta sosterrà i programmi di ricerca dell’Airc e il suo impegno per sostenere i progressi di scienza e medicina.

L’associazione che fu ispirata da Umberto Veronesi è di aiuto anche al lavoro dei laboratori biellesi del Fondo Edo Tempia: tra i progetti finanziati negli ultimi anni spiccano quelli sul tumore al seno, sullo studio di un nuovo metodo diagnostico sul cancro della prostata e sui carcinomi rari dell’apparato gastrointestinale.