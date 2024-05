In occasione della Festa della Mamma, in molte piazza d'Italia scenderà in campo l'Azalea della Ricerca. Anche nel Biellese l'argomento è molto sentito e vede in azione i volontari dell'Avis Coggiola. Saranno presenti in piazza B. Sella a Coggiola e in piazza L. Totino a Pray dalle 10 di sabato 11 maggio.