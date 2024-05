Biella, nuovo appuntamento per i Caffè del Benessere: si parlerà di tiroide e anziani

Martedì 14 maggio, alle 15, nuovo appuntamento dei "Caffè del Benessere", incontri dedicati agli anziani tenuti da esperti, non solo medici, su argomenti di interesse della terza età. L'incontro si terrà presso l'Oratorio Santo Stefano in via Don Minzoni, a Biella, presso il Salone "Maria Bonino" ed avrà come relatrice la dr.ssa dr. Anna Nelva, Endocrinologa, che parlerà di "Tiroide e Anziani".

Circa 6 milioni di persone in Italia sono affette da una malattia della tiroide e nonostante questi numeri importanti c'è scarsa consapevolezza di queste malattie. Il solo ipotiroidismo (riduzione della funzione tiroidea) colpisce oltre il 5% della popolazione Italiana, al pari del diabete ed ha una incidenza 10 volte superiore nelle donne. La sua incidenza è aumentata di circa il 35% in relazione all' accresciuta presenza nella popolazione anziana. Ma tra le malattie della tiroide non c'è solo l'ipotiroidismo... Che esami fare per valutare la funzionalità tiroidea, è possibile adottare stili di vita che prevengono questi disturbi, è importante l'uso del sale iodato? Di tutto questo parlerà la dr.ssa Nelva nella sua relazione e, come con gli altri relatori dei Caffè del Benessere, sarà disponibile a rispondere alle domande dei partecipanti all'incontro.

L'Associazione ANZITUTTO che organizza i "Caffè del Benessere", in questo caso grazie alla fattiva collaborazione dei Volontari dell'Oratorio Santo Stefano, fa parte della rete che realizza il progetto "AccompagnaMenti" (progetto innovativo di assistenza domiciliare alle persone con demenza finanziato dalla Fondazione Biverbanca e che ha come capofila AMA Biella) e anche quest'anno dedica ampio spazio a questo tema assistenziale Al termine dell'incontro il tradizionale "Caffè" (e non solo) organizzato dai Volontari dell'Oratorio.