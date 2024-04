Festa della Liberazione a Castelletto Cervo, interventi e deposizioni corone nel ricordo dei Caduti

Anche a Castelletto Cervo la comunità si è ritrovata per celebrare la Festa della Liberazione. La cerimoni ha avuto luogo questa mattina, 26 aprile, presso il monumento antistante la scuola dell'infanzia di frazione Garella.

Ai saluti istituzionali sono seguiti gli interventi del presidente dell'ANPI Cossato Vallestrona Riccardo Ferro, del sindaco Omar Giletti e del vice Riccardo Poma. Alla fine, ha avuto luogo la deposizione della corona d'alloro sui monumenti dei Caduti.

Questo il discorso del primo cittadino: "Piero Calamandrei diceva 'Ovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giovani, con il pensiero, perchè lì è nata la nostra Costituzione'. Il 25 Aprile si celebra una ricorrenza tra le più importanti, se non la più importante, per la nostra nazione. Questo 25 aprile cade in un tempo in cui paesi e popoli sono sconvolti da accadimenti che ben conosciamo, vediamo immagini ogni giorno, e che rischiano di portare ad una deriva che in parte possiamo immaginare e in parte no. In questi tempi, ancora di più serve aggrapparsi ai valori del 25 Aprile della Resistenza e della Costituzione: democrazia, libertà, giustizia, indipendenza e uguaglianza, antidoto contro i tempi bui e oscuri della dittatura fascista".

"Non diamo per scontate le conquiste del passato, - continua Giletti - i diritti e le libertà, prendiamo coscienza del fatto che vanno rafforzati e difesi ogni giorno perchè ogni giorno rischiano la morte. I nostri comportamenti e le nostre azioni non siano indifferenti, siano ricordo della memoria, omaggio a chi si è battuto e sacrificato per un ideale, per le nostre libertà, siano profonda riflessione sull’esigenza e importanza di celebrare i valori propri della Resistenza, strumento e tesoro delle nuove generazioni. Viva la Resistenza, viva la Liberazione, viva la Repubblica".