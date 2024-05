Il Piazzo di Biella è sponsor di “Cuore InForma”, il progetto arrivato a Biella nel 2019, che dà la possibilità ai comuni che aderiscono di ricevere gratuitamente alcuni defibrillatori semiautomatici per emergenza (un minimo di sette) inseriti in appositi totem espositivi. Biella ha installato diversi di questi apparecchi e uno di questi al Piazzo, dove a gennaio il tempestivo intervento di un medico e di un defibrillatore messogli a disposizione del titolare della Civetta Benni Possemato, hanno salvato la vita a un uomo che ha accusato un infarto dopo poco tempo che si era seduto nel locale al Piazzo. In seguito all'accaduto il macchinario è stato ricaricato e i commercianti del quartiere hanno voluto dare il loro contributo alla causa. Il finanziamento di “Cuore InForma” avviene infatti proprio grazie alla possibilità di qualsiasi tipologia di partite Iva della città di posizionare il proprio logo-immagine-marchio sui totem che ospitano le teche del defibrillatore. Ed ecco che i nomi dei commercianti del Piazzo che hanno voluto dare il proprio contributo ora si trovano sul macchinario.

Si tratta di Noi del Piazzo, Cremeria del Piazzo, Jazz Club, Palazzo Ferrero, Pane al Piazzo, Accedemia Perosi, Stile di Canova Simona, La Civetta, Pizzeria San Giacomo, La Locomotiva, Due Cuori, Tabaccheria Bar del Portici, Trattoria da Roberto, l'Avvelenata, Astropiazzo, Trattoria alla Cisterna e Palazzo Ferrero.