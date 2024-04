25 Aprile a Cerrione, consegnate 31 borse di studio agli studenti “per non dimenticare” FOTO

Anche a Cerrione la comunità si è ritrovata per le celebrazioni del 25 Aprile. Per l'occasione, sono state consegnate ieri 31 borse di studio agli studenti residenti in paese.

Oltre ai giovani, era presente anche la Banda Musicale che ha allietato il momento, andato in scena nella piazza Chiarletti Evelino, martire della Resistenza. Un luogo simbolico proprio per non dimenticare il significato del 25 Aprile.

Proprio agli allievi, è stato consegnato un libro, Diario di Guerra, scritto da Piero Brocca. Inoltre, l'amministrazione comunale ha sottolineato che "se viene coltivata nelle nuove generazioni l'interesse, la passione, la curiosità, si può raggiungere la massima competenza". Al termine della cerimonia so è tenuto un ricco rinfresco a cui ha preso parte la cittadinanza.