In occasione del 25 Aprile la popolazione del comune di Sordevolo si è ritrovata per la Santa Messa celebrata da padre Piero e in seguito il corteo ha sfilato sino al monumento dei caduti dove il sindaco Alberto Monticone e il gruppo Alpini hanno deposto la corona di alloro. I bambini della scuola primaria hanno ricordato i nomi dei caduti del paese..