E' successo a Occhieppo Inferiore, nella notte di oggi giovedì 2 maggio: intorno a mezzanotte i Carabinieri sono intervenuti in via Villa per fare spostare un'auto. Il mezzo era parcheggiato in maniera tale da ostruire il passaggio.

Proprietaria dell'auto era una giovane donna di 28 anni che una volta rintracciata ha provveduto a spostarla senza problemi.