Mongrando: "Il 25 aprile segna il momento storico in cui ci si è liberati da un pesante giogo" - Foto di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Mongrando, con la sua amministrazione Comunale, i cittadini, le associazioni e le Forze dell'Ordine si sono trovati questa mattina, 25 aprile, in piazza del Comune per l'apertura delle celebrazioni della Festa della Liberazione e la deposizione delle corone d'alloro ai caduti nelle frazioni Ceresane, Curanuova e San Lorenzo.

"Il 25 aprile è una festa per l'Italia perchè quello è stato il momento in cui si è tornati ad avere la possibilità di esprimersi, manifestare e di camminare per le strade liberamente senza il giogo di altri popoli e grazie a quelle persone che a un certo punto hanno deciso di dire Basta. Quelle nostre montagne che ora vediamo imbiancate di neve sono anche state tinte di rosso del sangue di chi si è sacrificato per restituirci la libertà".

I presenti si sono poi diretti a Donato per unirsi alle celebrazioni con gli altri comuni.