Operatori delle “Terre Alte” al lavoro: i gestori dei rifugi biellesi fanno rete

Durante il mese di aprile, nonostante le condizioni nivo-metereologiche tutt’altro che primaverili, i Gestori dei rifugi biellesi cominciano a programmare la nuova stagione ormai alle porte. Iniziano i primi sopralluoghi, le telefonate tra vecchi e nuovi colleghi, si riprendono i contatti e si conoscono i nuovi rifugisti. Nasce spontaneamente la proposta di trovarsi tutti insieme per creare una rete e collaborare.

Al primo incontro, il 23 aprile, il gruppo era numeroso e motivato; in un clima di cordiale amicizia, sono state poste le basi per una futura collaborazione tra gli operatori delle “Terre Alte” con lo scopo di far conoscere le strutture attive sulle montagne biellesi. Emerge da subito, tra i gestori, la volontà di trovare sinergie e idee per fare “sistema” fra i vari rifugi a prescindere dall’appartenenza e dall’etichetta associativa.

Le proposte vanno dalla tovaglietta, al flyer per l’escursionista che vuole collezionare i timbri dei vari rifugi, alla maglietta con i nomi delle strutture fino ad un libro dove raccogliere i vari aneddoti che arricchiscono ogni stagione in rifugio. L’incontro è stato occasione per affrontare la questione del Portale Rifugi CAI che riguarda l’intera platea delle strutture sul territorio nazionale ma che, nonostante ciò, presenta degli aspetti poco chiari soprattutto per i rifugi più piccoli.

Durante la serata non sono mancati scambi reciproci di esperienze in ambito lavorativo dalle quali emergono gli importanti cambiamenti nella platea dei fruitori della montagna e le sfide che dovranno affrontare i gestori nel futuro. E’ stato un inizio positivo, ed è già programmato un successivo incontro a fine maggio, alla vigilia della stagione per vedere concretizzarsi tutte le proposte messe in atto.

Attualmente i rifugi biellesi in attività sono dislocati in tutte le valli biellesi dalla Valle Elvo, alla conca di Oropa, valle Cervo, Oasi Zegna – Valsessera: Rifugio Mombarone, Alpe Pianetti, Coda, Alpe Cavanna, Lago della Vecchia, Rivetti, Madonna della Neve, Rosazza, Monte Marca, Piana del Ponte, Ciota, Monte Barone.