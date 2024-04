Salussola: 25 aprile, il Sindaco: "Dobbiamo impegnarci affinchè ci sia una cultura della pace" FOTO

Anche Salussola ha celebrato il 25 aprile e i cittadini, l'amministrazione, le Forze dell'Ordine e le associazioni si sono riuniti in piazza Municipio per assistere all'alzabandiera e dirigersi poi alla Messa a cui è seguita la deposizione della corona d'alloro e il discorso del Sindaco, Manuela Chioda che, dopo aver salutato i rappresentanti dei Comuni di Dorzano e Zimone, nel suo discorso ha sottolineato l'importanza di una cultura della pace: "Dobbiamo far nascere il nuovo senso di Comunità, in famiglia, nei luoghi di lavoro, nelle attività del tempo libero. Dobbiamo poter lavorare insieme senza prevaricare nessuno e costruire unioni per condividere quei valori che fanno diventare speciale ogni paese, città e la nostra bellissima Italia"