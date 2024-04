TT Biella, un fine settimana ricco di successi: i risultati per categoria

Sono terminati in questo week-end i campionati a squadre di tennis tavolo. Si è giocata, infatti, l’ultima giornata, che ha visto gli atleti del TT Biella impegnati in sei incontri, quattro dei quali si sono chiusi vittoriosamente. Questo, in breve, l’esito finale delle squadre del TT Biella nei campionati: in B1, 5° posto su 8 squadre; in C1, 6° posto su 8 squadre; in C2, 1° posto su 7 squadre; in D1, 4° posto su 7 squadre; in D2, 3° posto su 8 squadre; in D3, 4° posto su 7 squadre. Archiviati i campionati a squadre, ora l’attenzione si rivolge all’attività individuale: i Campionati italiani, regionali e gli altri tornei in programma.

Serie B1.

In serie B1 la compagine di vertice del T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo si è recata, nella mattinata di domenica nuovamente a Pieve Emanuele, questa volta ospite della formazione leader del campionato già promossa in serie A2. I padroni di casa lasciano a casa il forte russo Bobrov. A Spinicchia, imbattuto in campionato, affiancano i due terza categoria, Palumbo e Davide Piria, che però non bastano contro gli atleti biellesi apparsi in ottima forma. Ai tre punti del fuoriclasse Spinicchia si aggiunge solamente quello di Palumbo su Francesco Gamba. Tutte le altre partite sono appannaggio di Eugenio Panzera, Simone Cagna e Vincenzo Carmona, entrato, quest’ultimo, al posto di Gamba. Cinque a quattro, quindi, l’esito finale del match. La classica “ciliegina sulla torta” con cui il TT Biella ha festeggiato, la settimana scorsa, la meritata salvezza.

Classifica finale: Visionottica New Tt Pieve Emanuele-B,22; A4 Verzuolo Tonoli,18; Visionottica New Tt Pieve Emanuele-A,18; Tt Vigevano Sport - O.Met Group Srl,14; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,14; A4 Verzuolo Scotta,12; Asd Us Villa Romano',12; Aon - Milano Sport Tennistavolo,0.

Serie C1.

Occorre ammettere che quando si raggiunge in extremis un obiettivo, nel caso la salvezza del team T.T. Biella Reale Mutua - Pelle e Bagolin di C1, la gioia è doppia. Nell’ultima giornata del girone di ritorno dei campionati a squadre, quindi ampiamente “in zona Cesarini”, la formazione era impegnata a Villadossola nel match decisivo. Solamente una vittoria ci avrebbe garantito la permanenza in serie nazionale. I padroni di casa, pur con la salvezza in tasca, schierano, giustamente, la loro migliore formazione; i biellesi schierano invece capitan David Dabbicco, affiancato da Fabio Cosseddu e da Matteo Passaro; in panchina il coach Sergei Mokropolov.

A poco a poco arrivano i risultati sperati: Passaro/Delai 3/1, Dabbicco/Ceciliato 3/0, Cosseddu/Visconti 3/1, Dabbicco/Delai 3/1; tutto sembra sin troppo agevole. Ma con Passaro/Visconti 1/3 e Cosseddu/Ceciliato 2/3, iniziano ad aleggiare i fantasmi di una beffarda rimonta. Ma per fortuna, grazie a David Dabbicco e alla sua vittoria per 3 a 2 su Visconti, la formazione si aggiudica l’intera posta e soprattutto la salvezza. Merito di tutti gli atleti, dal regolare Fabio Cosseddu, all’estroso Matteo Passaro, dall’imprevedibile Tommaso Sorrentino al trascinatore e capitano David Dabbicco, che, dopo la non brillante prestazione di sabato scorso, ha ritrovato la sua solita verve, inanellando tre grandi vittorie.

Classifica Finale: Asd Tt Romagnano,28; Tennis Tavolo Torino,18; Tt Ossola 2000 Mokavit,14; G.S. G. Regaldi Novara,14; Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin,12; Asd Tt Gasp Moncalieri "B",12; Tennis Tavolo Gallarate,11; Tt Silver Lining Asd 'A' ,0.

Serie C2.

In C2 la squadra del T.T. Biella - RDM Automazioni e Sicurezza chiude il campionato confermando la propria leadership anche a casa dei secondi della classe, vendicando così l’unica battuta d’arresto subita nell’intero campionato. A Torino, trascinati da un grande Luca Lanza, che si impone in bella ai bravi Ciranna (3/3/-6/-7/5) e Tregambi (10/-8/6/-9/13) i biellesi vincono con il netto punteggio di 5 a 1. Partita persa dal capitano Stefano Erba per mano di Ciranna, mentre gli altri punti arrivano da Mattia Noureldin, su Madaro e Giannico, e dal capitano su quest’ultimo. Per il team l’appuntamento ora più atteso è fissato per sabato 18 maggio con la prima fase dei play-off promozione.

Classifica finale: Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,22; Asd Tt Romagnano,16; Tennis Tavolo Torino B,16; Asd Tennistavolo Novara Hcm,14; G.S. G. Regaldi Novara,8; Tt San Salvatore - Terme Di Montevalenza,8; Asd Tt Gasp Moncalieri,0.

Serie D1.

Nel campionato D1 la formazione del Tt. Biella Tintoria Ferraris ha ospitato i primi della classe, il San Salvatore. Per i lanieri, match “chiuso”, anche se forse qualcosina in più si poteva fare. Cinque a uno l’esito finale con punto di Lodovica Motta su Bergamini. Contro Botta niente da fare: appare veramente troppo forte il giocatore avversario. Stefano Torrero se la gioca con Sandiano (-8/7/-9/7/7) così come Federica Prola con Bergamini (5/-5/12/-8/4).

Classifica finale: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,21; Pol Vigliano Studio Dentistico Loro,18; Tt.Ossola 2000 Rist. Terminus,14; Tt. Biella Tintoria Ferraris,10; Asd Tennistavolo Novara Hcm,9. A.S.D. Splendor 1922,7; G.S. G. Regaldi Novara,5.

Serie D2.

Comoda vittoria per il team del T.T. Biella Pizzeria Giordano, che conclude, contro il TT Romagnano, l’ottimo campionato di D2 disputato. I biellesi non hanno avuto problemi a liquidare la pratica. Cinque a uno il risultato, con punti di Federico Arno (2), di Michele Motta (2) e di Gianni Massazza (1). Per i sesiani hanno giocato Mussa, Adocchio e Palmieri, autore del punto della bandiera. La formazione laniera è andata ben oltre le previsioni più rosee che si potevano fare a inizio stagione; l’esito positivo finale, più che all’aspetto puramente tecnico, è da ascrivere a una pregevole “alchimia di squadra” che gli atleti sono riusciti a creare e che ha portato all’inatteso terzo posto, a un solo punto dalla promozione in D1.

Classifica Finale: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,27; Tt.Ossola 2000 Balabiott Gastropub,19; Tt. Biella Pizzeria Giordano,18; Tt Oleggio,14; Tt Baveno Lago Maggiore,14; Tt.Ossola 2000 Mulino San Giorgio,13;; Asd Tt Romagnano B,6; Asd San Giuseppe,1.

Serie D3.

La compagine del T.T. Biella Barbera Auto erac impegnata ad Ivrea nel campionato di D3, contro i secondi della classe alle spalle dell’imbattuto Splendor. I biellesi sono usciti a testa alta, sconfitti con il punteggio di 4 a 2. Da segnalare, oltre a Wu Jin Hao, autore dei due punti, anche la prova di Gabiele Marfisi, che perde entrambe le partite disputate solamente agli spareggi della bella, prima con Chiappin (8/-8/-7/9/9) e poi con Ferraro (6/8/-7/-8/12). Poco da fare per Gabriele Carisio e Alessio Peretti.

Classifica finale: A.S.D. Splendor 1922,23; Asdtt Ivrea,18; Coumba Freide Tt Aosta,17; Asd Polisportiva Fc Vigliano,11; Tt. Biella Barbera Auto,11; Tennistavolo Sisport A,3; Tennistavolo Sisport D,1.