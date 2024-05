TT Biella impegnata su più fronti: i risultati del fine settimana

Continua la stagione per il TT Biella. Domenica 5 maggio si è disputato a Torino il concentramento del Campionato Regionale Serie C Master. Intanto, a Coccaglio, centro in provincia di Brescia, si è disputato un torneo nazionale di seconda e terza categoria, a cui hanno partecipato i “top player” della società, Simone Cagna e Vincenzo Carmona.

Campionato Regionale Serie C Master

La formazione del TT Biella, composta da Gianni Massazza, Gilberto Rollino e Michele Motta, era inserita nel girone B con Vercelli, Mondovì e Torino. Tutti gli incontri si sono chiusi con una sconfitta per i nostri colori, ma molte partite sono state comunque molto combattute.

Con Vercelli, sconfitte nei primi due singoli, Rollino contro Mazzeri e Massazza contro Barone; la squadra, composta da Rollino e Motta, si aggiudica però il doppio, su Leone e Barone. Chiude il match Leone che vince in tre set su Motta.

Nel secondo incontro il TT Biella trova Mondovì. Nuovamente sotto di due con i punti di Beltramo su Rollino (8/10/-8/7) e di Mondino su Massazza (-6/6/-1/7/7). Ancora vincente il doppio biellese, sceso in campo con la stessa formazione, contro la coppia La Bua e Mondino. Motta disputa l’ultimo singolare ed è battuto in 4 set da Beltramo (-12/10/9/10).

Nell’ultimo match, contro Torino, gli avversari sono veramente troppo forti per la compagine biellese, il match si conclude con uno 0-3

Torneo nazionale di seconda e terza categoria a Coccaglio

Nel torneo di seconda categoria, Simone Cagna, inserito in un girone di ferro, viene battuto sia dal vicentino Moro sia dal napoletano Fantoni. Vince in bella con Mantegazza, ma il risultato non gli è sufficiente per accedere al tabellone a eliminazione diretta.

Nel torneo di terza categoria, Vincenzo Carmona, prima testa di serie, non trova particolari ostacoli nel girone con tre vittorie con Facini (Milano sport), Palladino (Torre del Greco) ed il ragusano di Vittoria, Sironi. Al primo turno del tabellone, però, anche con un po’ di sfortuna, incontra la testa di serie numero sei: l’emiliano Corniani contro cui perde in tre set.