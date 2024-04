Boxing Club Biella a Galliate, inarrestabile, FOTO

Boxing Club Biella inarrestabile! La corsa della società Biellese Boxing club Biella capitanata dal Maestro Scaglione e coadiuvata dai collaboratori tutti con esperienza decennale e che hanno apportato un grande contributo alla crescita dei ragazzi che sono costantemente spronati a raggiungere obiettivi sempre più importanti proprio come quello appena centrato nella riunione pugilistica svoltasi a Galliate lo scorso sabato 20 Aprile con i due atleti Lorenzo Rinaldi 22 anni al suo 12 match e Jacopo Prinetti 17 anni al suo secondo match.

Assisititi all'angolo dal Tecnico Dario Rollo nato proprio nella società a cui oggi dedica energie ed infonde l'esperienza provata sul campo dei suoi incontri e dal costante studio della nobile arte, Lorenzo Rinaldi ha incrociato i guantoni con il testa di serie della categoria del Torneo Master Team Sula Dennis del Maestro DeMartinis con all'attivo ben 15 match,7 vinti 3 dei quali prima del limite, ha dovuto arrendersi all'intelligenza ed al costante lavoro sulle traiettorie esterne eseguito in maniera certosina anche grazie al consiglio dell'angolo ha praticamente vanificato la potenza e l'aggressività di Sula inannellando la sua 4a vittoria di fila.

Il secondo portacolori della Boxing club Biella ha visto salire sul ring di Galliate Jacopo Prinetti che dopo la sconfitta dell'esordio, il pareggio al secondo match,è arrivata un'ottima vittoria con Dennis Orsogna della Promoboxe che ha cercato in ogni modo di contrastare la volontà e la determinazione di Jacopo che ha ottenuto due vittorie, la prima con se stesso dominante e la seconda contro il suo avversario.

Tanti sono gli impegni per i prossimi mesi e la società Biellese si farà trovare pronta con tutti i suoi atleti ed i coach che stanno lavorando in sinergia per il bene del gruppo sempre più corposo.