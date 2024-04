In piazza Vittorio Veneto sono ancora in corso i lavori per la realizzazione della piazza, ma il Mercato Europeo verrà comunque.

Bancarelle di tutti i tipi e per tutti i gusti arriveranno domani, giovedì 25 e si fermeranno fino a domenica 28. La location è quella dei giardini Zumaglini e parte di via La Marmora.

Quattro giorni interamente dedicati all'artigianato di qualità e all'originale cibo di strada internazionale con oltre 70 selezionati operatori da tutto il mondo.