"La Biella che vorrei", la parola ai cittadini, VIDEO Davide Finatti per newsbiella.it

"La vorrei più viva di quello che è adesso", "Vorrei qualcosa in più per i giovani", "Via Italia era un susseguirsi di negozi".

Queste sono state alcune delle risposte dei cittadini ai nostri microfoni nelle interviste de "La Biella che vorrei", in vista delle prossime elezioni amministrative in calendario a giugno".