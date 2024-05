Mentre la corsa entra nel vivo si susseguono gli strani incontri di gente che si appropinquano ad Oropa quando gli atleti si trovano ancora a un centinaio di chilometri dal Santuario.

Il giro è una sorta di vetrina, un modo per mettersi in mostra e per divertire e divertirsi. Ci sono i travestimenti, i cartelli, le parrucche strane e i vestiti a tema. Una sorta di kermesse in cui non vince il migliore ma quello in grado di stupire e di questi personaggi oggi ne abbiamo visti diversi