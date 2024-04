"Una Biella più viva", "Qualche negozio in più" e "Più illuminazione, incentivi per il commercio e più locali", sono solo alcune tra le risposte che sono state date ai nostri microfoni in via Italia, nel cuore della città, per "La Biella che vorrei" la nostra inchiesta nella quale abbiamo chiesto alle gente che cosa vorrebbero chiedere alla nuova amministrazione.