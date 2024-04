Vigliano, chiude l'ufficio postale per un mese per la realizzazione del Progetto Polis (foto di repertorio)

Per consentire l'avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, l'ufficio postale di Vigliano Biellese, sito in via Libertà 3/B, resterà chiuso al pubblico dal 6 maggio al 6 giugno.

Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali di Chiavazza e Biella. “L'ufficio postale di Vigliano riaprirà il prossimo 7 giugno, salvo imprevisti, di cui si darà tempestiva notizia” spiega il Comune in una nota stampa.