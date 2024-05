Un Giro a Biella vale sempre la pena: promosso a pieni voti il territorio

Un weekend splendido per Biella, peccato solo per il tempo non particolarmente bello sulla conca di Oropa ma l’evento sportivo in mondovisione con il tifo a bordo strada e il panorama mostrato in tv ha fatto vedere una bella immagine del nostro territorio. Una cartolina di sicuro impatto che potrebbe tornare utile a livello promozionale.

Quando poi ci si mette il destino e ti ripresenta una situazione due volte simile che crea leggenda, il salto di catena di Pantani e la caduta di Pogacar e la successiva vittoria di entrambi al traguardo, credo debba essere interpretato come un segnale benevolo. Sono gli episodi che tratteggiano il confine tra il quotidiano e la leggenda: sfruttare questa opportunità unita alla bellezza dei luoghi può diventare un volano incredibile.

Dobbiamo una volta tanto farci un applauso convinto e i biellesi, a volte musoni e a volte orsi, hanno lasciato spazio a gente tollerante e che ha saputo trovare in un evento di grande impatto una grande occasione, viste le tante iniziative collaterali, non solo promozionali ma di convivenza comune come in Piazza Duomo. Non diciamolo troppo forte ma forse siamo maturati...