Festa del 1° Maggio, ecco come cambia la viabilità a Biella

In occasione dei festeggiamenti della “Festa Internazionale del Lavoro” organizzata dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, in programma mercoledì 1° maggio 2024 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 7,30 alle ore 12,00 in piazza Martiri della Libertà, area nord ovest, un quarto della piazza.

Inoltre sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione dalle ore 9.30 circa e per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo nelle seguenti zone: piazza Martiri della Libertà, lato nord; piazza 1° Maggio, tratto tra piazza Martiri della Libertà e via D. Alighieri; via Italia, tratto compreso tra via D. Alighieri e i Giardini Zumaglini.