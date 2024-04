24 Aprile a Biella, 79° anniversario della Liberazione, Corradino: "Mai dare per scontata la libertà" FOTO e VIDEO

Nella mattina di oggi mercoledì 24 aprile a Biella si è celebrato il 79° anniversario della Liberazione.

La cerimonia si è svolta nel pieno rispetto della tradizione con la deposizione della corona al monumento ai Caduti dei giardini Zumaglini alla presenza delle autorità, dei cittadini, dell’ANPI, delle associazioni dei combattenti e d’arma, quindi è proseguita con la sfilata lungo via Italia e la deposizione della corona di alloro alla lapide della Liberazione. Ad accompagnare i momenti più solenni è stato il trombettiere della Banda Verdi - Città di Biella.

La cerimonia ai giardini ha visto gli interventi del Sindaco Claudio Corradino e del vice presidente nazionale dell'ANPI Alessandro Pollio Salimbeni. I ragazzi della 1G della Salvemini hanno inoltre letto alcune riflessioni fatte in classe sull'argomento.

"Dopo 79 anni ha ancora senso trovarci qui? - ha esordito il primo cittadino - E' proprio questo il punto: che noi non dobbiamo dimenticare. C'è stato un periodo buio in cui non era nemmeno concesso dire la propria opinione e 79 anni fa dei ragazzi sono saliti in montagna con il fucile e hanno combattuto per la libertà che noi abbiamo oggi, ed è proprio per questo che non dobbiamo darla per scontata, perchè è un valore prezioso importante ma è anche molto delicata e noi dobbiamo mantenerla".