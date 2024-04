Valdilana aspetta il Giro d'Italia tra contest fotografici, eventi sportivi e serate musicali

Anche a Valdilana si lavora alacremente per accogliere nel migliore dei modi il passaggio del Giro d'Italia. Dopo l'Enduro Day in Rosa, andato in scena domenica 21 aprile, l'assessorato allo Sport del comune di Valdilana ha predisposto un ricco programma di eventi che partirà da mercoledì 1° maggio, a Soprana, con Al Mulino in Rosa, con visite all'Ecomuseo Ex Mulino Susta e un apericena accompagnato dalla musica, realizzato dalla Pro Loco.

Venerdì, invece, dalle 18.30, avrà luogo a Mosso la Serata “Pink Vibes” in piazza Italia, con tanto di dj-set, area street food ed esibizione Team Fit Dance. Sabato, al mercato coperto Ponzone, triplo appuntamento da non perdere: alle 14 avranno luogo un percorso in mountain bike per i bambini dai 4 anni in su (assieme alla Scuola Nazionale MTB Oasi Zegna), con merenda offerta dalla Pro Loco, e un trail lungo i sentieri del Rifugio La Sella, libero a tutti, con l'Oasi Zegna MTB Enduro. Alle 20, invece, nella sede della Pro Loco, a Crocemosso, cena con paella e musica live con Radio Rock.

Infine, domenica 5 maggio, a partire dalle 11, Dj-Set , con servizio bar e area street food, sul Ponte Lora di Trivero, in attesa dell'arrivo della carovana rosa. Un'identica postazione verrà posizionata nella piazza principale di Mosso. Inoltre, sono state messe a disposizione dal Comune circa mille sacche da indossare al passaggio degli atleti in gara. Soddisfatta l'amministrazione comunale, specialmente per la sinergia e la risposta data dalla associazioni, in vista di un grande evento come il Giro d'Italia.

In campo queste realtà: Free Bike Trivero, Gruppo Ricreativo Rifugio La Sella, Oasi Zegna MTB Enduro, Amici del Parco Reda, Passaggio a Oriente, Scuola Nazionale MTB Oasi Zegna, Pro Loco di Crocemosso, Mosso, Soprana e Trivero. Infine, ha avuto inizio il contest fotografico di Valdilana in Rosa: chiunque può creare la sua vetrina in rosa, in occorrenza del Giro d'Italia del prossimo 5 maggio. L'adesione è gratuita al ricevimento del volantino e fino al 27 aprile il fotografo potrà passare a scattare la foto della vetrina. La premiazione si terrà il 4 maggio, alle 16, presso il mercato coperto di Ponzone.