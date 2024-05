Biella: Oremo Run venerdì 3 maggio un pomeriggio di divertimento

Nella settimana che ci consegna al Giro d’Italia il divertimento non è solo destinato ai grandi ma anche i più piccoli potranno cimentarsi e soprattutto divertirsi con le biciclette: stiamo parlando della Oremo Run Organizzata da Sportivamente Scs, ASD Skouters e Csen Biella.

La giornata si caratterizzerà con percorsi in bicicletta emozionanti giochi sicuri e si potranno imparare le basi per la sicurezza stradale promuovendo l’attività fisica.

La cornice in cui tutto ciò sarà realizzato è Cascina Oremo dal pomeriggio alle 1430 fino alle 1630 e per i primi iscritti sarà offerto un casco protettivo indispensabile per agire in sicurezza.