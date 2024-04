Biella, ecco gli orari straordinari di apertura dell'ufficio elettorale

Si comunica che, nel periodo dal 26.04 al 01.05, l'Ufficio Elettorale del Comune di Biella sarà aperto con i seguenti orari straordinari per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali occorrenti per la presentazione delle liste per le elezioni Europee, Regionali e Amministrative dell’8 e 9 giugno e per il rilascio del duplicato della tessera elettorale: venerdì 26 aprile 2024: dalle 8.30 alle 12.30; sabato 27 aprile 2024: dalle 8.00 alle 12.00; domenica 28 aprile 2024: dalle 8.00 alle 12.00; lunedì 29 aprile 2024: dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 17.30; martedì 30 aprile 2024: dalle 8.00 alle 20.00; mercoledì 1 maggio 2024: dalle 8.00 alle 20.00 Info e contatti: Ufficio Elettorale, Palazzo Oropa, via Battistero, 4. 015.3507302 / 015.3507504, elettorale@comune.biella.it; protocollo@cert.comune.biella.it