Biella, il Comune ricerca nuovi rilevatori per i censimenti della popolazione e altre rilevazioni Istat

Il Comune di Biella deve ricostituire l’Albo dei Rilevatori, cioè l’elenco delle persone disponibili ed idonee ad effettuare le interviste alle famiglie e alle imprese nell’ambito delle rilevazioni campionarie e dei Censimenti Permanenti della Popolazione e delle Abitazioni indetti periodicamente dall’ISTAT.

L’inserimento nell’Albo dei rilevatori avverrà tramite una selezione per titoli, all’esito della quale verrà stilata la graduatoria delle persone idonee ad effettuare le rilevazioni statistiche. L’Albo avrà validità triennale, fino al 30-06-2027. In base alle necessità del momento, il Comune attingerà al suddetto Albo per conferire gli incarichi di Rilevatore, con una durata pari a quella dell’indagine o della rilevazione. Si tratta di incarichi di lavoro autonomo di tipo occasionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione.

Il conferimento dell'incarico avverrà mediante la sottoscrizione di un disciplinare e non comporterà in nessun modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il Comune di Biella. L'entità del compenso, di volta in volta definita dall'ISTAT o comunque determinata sulle indicazioni della stessa in relazione alla tipologia di indagine, verrà comunicata al momento dell'affidamento dell'incarico. Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.

Tra i requisiti minimi: Diploma di scuola superiore; Capacità d’uso strumenti informatici e possesso di una casella di posta elettronica personale; Perfetta padronanza lingua italiana; Disponibilità a raggiungere i luoghi di rilevazione (all’interno del territorio del Comune di Biella) con mezzi propri, a proprie spese. La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema appositamente predisposto, va inoltrata esclusivamente in via telematica, da una casella di posta elettronica all’indirizzo PEC del Comune: protocollo@cert.comune.biella.it entro il giorno 20 maggio. Tutti i dettagli della selezione sono contenuti nell’Avviso pubblicato sul sito del Comune di Biella, insieme al modulo per la presentazione della domanda.