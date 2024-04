Plastic free a Lessona: decine di sacchi colmi di rifiuti raccolti nei boschi di Crosa

Una quarantina di persone hanno aderito all'evento di oggi, 21 aprile, in occasione della giornata della Terra, per ripulire i boschi nell'area sottostante la Chiesa di Crosa, frazione di Lessona. Si trova sempre di tutto: bottiglie di vetro, plastica, copertoni, materiale edile, ferro, anche pezzi di bagni. Più ci si addentra e più è lo sconcerto nel percepire che il lavoro da fare per sensibilizzare i cittadini sul tema ambiente è ancora enorme. Il territorio è la nostra casa, è impensabile di deturparlo in questo modo pensando che i gesti di inciviltà non ricadano su tutti, anche su chi li compie.

Un centinaio di sacchi di rifiuti raccolti in una mattinata grazie al lavoro dei volontari, tante gocce che creano un enorme mare di amore per l'ambiente, esempio da seguire da parte di tutti e soprattutto dei giovani: "Formate dei gruppi ed aggregatevi alle iniziative. Vi accorgerete che dopo una mattinata di impegno la soddisfazione per aver fatto qualcosa di importante riempie più di qualsiasi altra cosa. E poi, è anche divertente, una specie di caccia al tesoro con finalità positiva per la nostra terra, condividendo con gli amici un'esperienza reale che per un po' di ore ci stacca da quelle virtuali che sempre più spesso catturano la nostra vita"

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, al gruppo giovani Lions e alle studentesse del liceo di Cossato con le quali gli organizzatori hanno in essere un’attività di alternanza scuola lavoro.