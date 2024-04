Il tirocinio extracurricolare offre un'immersione tangibile nel mondo del lavoro, fornendo competenze uniche sia al tirocinante che all'impresa ospitante. Questa esperienza rappresenta un'opportunità per formare una risorsa interna e favorire l'inserimento professionale.

Per ulteriori informazioni sarà possibile recarsi in via Galimberti 22, o presso gli uffici territoriali di Confartigianato Biella.