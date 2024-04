Regione Piemonte: arriva a Torino il Trofeo senza fine del 107° Giro d’Italia FOTO

Partito da Torino Porta Susa alle ore 11.55, è arrivato a Venaria Reale Reggia alle ore 12.11, come da programma, il treno Pop del Regionale di Trenitalia, con a bordo il Trofeo senza fine del 107º Giro d’Italia, per l’occasione vestito in livrea rosa.

All’arrivo, Martina Colombari, madrina di Trenitalia per il viaggio del Trofeo senza fine, lo ha consegnato al Direttore Regionale di Trenitalia Piemonte, Luca Zuccalà.

All’esterno della stazione di Venaria Reale Reggia, è stata allestita un’apposita area dedicata, a disposizione dei viaggiatori e degli appassionati del Giro d’Italia, che partirà il prossimo 4 maggio proprio da Venaria e, attraversando tutta la Penisola, terminerà il 26 maggio a Roma, dove verrà proclamato il vincitore del Trofeo senza fine.

Dal 4 maggio, giorno di partenza del Giro, il treno Pop livreato rosa circolerà sulle linee del Piemonte.