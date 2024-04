Promozione turistica nel Biellese: Sagliano Micca inaugura l’area camper FOTO

Valorizzazione del territorio e promozione turistica: sono questi gli obiettivi della nuova area camper inaugurata questa mattina, sabato 20 aprile, in via Giulio Cappellaro a Sagliano Micca, lungo la via principale per la risalita della Valle Cervo. Alla cerimonia di apertura erano presenti le autorità locali, i rappresentanti delle associazioni e i cittadini, che hanno sottolineato il valore dell’iniziativa. Oltre alla comodità di poter parcheggiare in un’area attrezzata, da Sagliano si possono intraprendere numerosi sentieri e raggiungere agevolmente, sia da destra che da sinistra, le frazioni più belle di tutta la valle; arrivare in bicicletta sino alla Panoramica Zegna, o partire a piedi per escursioni, visitando i luoghi più caratteristici, che si estendono per oltre 30 km. Dal Santuario di San Giovanni, alle caratteristiche mulattiere, immergendosi nel verde e affacciandosi sul panorama verdeggiante.

Di seguito i commenti dell’amministrazione: “Intendiamo incentivare il turismo non solo di Sagliano, ma di tutta la Valle – dichiara il sindaco Andrea Antoniotti –, per questo la sosta sarà gratuita. Con tale intervento si concludono i lavori del primo bando delle Aree Svantaggiate, dell’annualità 2018-2020. La cittadinanza deve rappresentare una parte attiva, al fine di incrementare l’offerta del territorio”.

L’area, composta da cinque stalli, offre tutti i servizi necessari: elettricità, acqua, scarico e, nella zona adiacente, uno spazio verde per mangiare all’aperto. Pavimentazione in autobloccanti forati, cassonetti per la raccolta differenziata e infine un’area giochi: tutto ciò che occorre per esplorare le bellezze paesaggistiche e naturali, senza escludere il comfort.

Nel 2024 l’accesso sarà gratuito e verrà concessa una sosta massima di 10 giorni non consecutivi, nell’arco di un mese solare. Si ricorda che gli utenti dovranno comunicare il loro arrivo alla polizia Locale, entro 12 ore dall’arrivo.