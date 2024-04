Pettinengo, a Villa Piazzo Pacefuturo incontra la cittadinanza

Villa Piazzo, bene comune al centro della comunità di Pettinengo, ospita dal 2006 le attività di Pacefuturo, ente del terzo settore attivo nella promozione dei valori di pace, solidarietà, accoglienza e valorizzazione del territorio.

Un impegno concreto che vede impegnati oltre 40 dipendenti, per la maggior parte cittadini di Pettinengo, nella gestione quotidiana del parco, della villa e della foresteria, alle quali si affiancano numerosi progetti sociali, come i laboratori di tessitura e sartoria, o il corso di apicoltura, fino ad arrivare alle attività di promozione del turismo e di sviluppo della cultura, come la stagione concertistica “Villa Piazzo in Musica”, oltre alle conferenze, alle presentazioni e alle mostre.

Sabato 20 aprile, il Consiglio direttivo di Pacefuturo propone un incontro all’insegna della cittadinanza attiva la cui linea guida è l’amore per il territorio ed il futuro di Villa Piazzo. Un dialogo aperto a tutti i cittadini dove confrontarsi sulle proposte, le idee ed i progetti futuri, al servizio della comunità di Pettinengo e delle sue esigenze, contribuendo a coinvolgere quante più persone possibili nella realizzazione di un futuro condiviso e democratico. L’appuntamento alla cittadinanza è a Villa Piazzo, dalle 16 alle 17.30.