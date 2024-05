Il Giro d'Italia passa anche da Pettinengo, attenzione a come cambia la viabilità domenica 5 maggio

In occasione del Giro d'Italia che domenica 5 maggio passerà da Biella il Comune di Pettinengo dispone sulla SP 200-I nel tratto compreso, per quanto di competenza tra la intersezione con la SP 106 in frazione Pianezze, e il confine comunale di Veglio indicativamente nel tratto compreso tra il km 9+115 e il km 10+717 (lato destro), sino alla fine del Centro abitato corrispondente al territorio del Comune di Veglio e al confine con il Comune di Camandona, dalle ore 13:30 alle ore 17:00 e comunque fino a termine della gara, sulla base delle disposizioni degli Organizzatori e delle Forze dell’Ordine: l’istituzione di

- divieto di transito, per tutti i veicoli con eccezione di quelli dell’organizzazione e della competizione ciclistica;

- divieto di sosta per tutti i veicoli, in aree pubbliche e private a parcheggio che possano interferire con la competizione prevista;

- divieto di transito da e per le seguenti strade comunali : verso il tratto della SP 200-I soggetto alla competizione, con possibile convogliamento sulla SP 214 oltre all’accesso alle relative intersezioni;

in tutto il percorso indicato in data 05/05/2024 con orario massimo dalle ore 13:30 alle ore 17,00 e comunque fino al fine manifestazione;

Il passaggio è previsto indicativamente tra le 16,09 e le 16,29.