Biella Rugby, la prossima sfida è con Milano. Benettin: "Vogliamo fare una bella partita"

Amatori & Union Milano sarà il prossimo avversario di Biella Rugby in occasione della XX giornata del Campionato Maschile di Serie A. L’incontro si disputerà alla Cittadella del Rugby di Biella ed il calcio d’inizio è previsto per le 16.30.

Secondo posto della classifica di girone per Biella Rugby, ultimo quello occupato dai neopromossi milanesi. Una vittoria domenica consentirebbe a Biella di centrare l’obiettivo di stagione: concludere il campionato entro le prime tre posizioni. Il terzo posto sarebbe matematicamente certo. Da rimandare alla prossime giornate gara la conferma matematica della piazza d’onore.

L’head coach Alberto Benettin: “Domenica finalmente torniamo a giocare sul campo di casa davanti al nostro pubblico, sia io che i ragazzi siamo davvero molto contenti per questo, era da tanto tempo che non succedeva e non vediamo l’ora di farlo. Arriviamo da una trasferta durissima ad Alghero al termine della quale siamo riusciti a portare, a fatica, a casa cinque punti. Siamo tornati con qualche infortunato e domenica sarà una sfida per tutti i giocatori che scenderanno in campo. Siamo però anche carichi del risultato e vogliamo fare una bella partita contro Unione che, anche se non occupa la parte alta della classifica, è una squadra agguerrita e che ad ogni partita cerca di fare punti utili per la salvezza, una squadra che darà tutto per metterci in difficoltà”.

Kick off alle 14.30.

Serie A. XX giornata – 21.04.24. Parabiago - Rugby Noceto; Cus Milano - Asd Rugby Milano; Calvisano – Amatori Alghero; Biella Rugby – Amatori & Union Milano; VII Rugby Torino – Cus Torino; Rugby Parma - Monferrato.