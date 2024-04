L'ex A&O in via Rosmini a Biella è un cantiere: diventerà un centro assistenza auto

L'ex A&O in via Rosmini, nei pressi di viale Macallè a Biella è un cantiere: la scritta del vecchio supermercato non c'è più. Lo spazio diventerà ora un centro assistenza auto ufficiale di marchi importanti: Nissan, Volvo e Mazda.

I lavori sono iniziati, nei circa 1000 metri quadrati un tempo adibiti alla vendita commerciale, da molti anni ormai dismessi. Sarà il centro assistenza della nuova concessionaria AutoVar del Gruppo Nuova Sa-Car in via Galimberti inaugurata il mese scorso.

"Stiamo lavorando - spiega il titolare della concessionaria Angelo Santarella -. In quello spazio porteremo l'officina che al momento si trova ancora a Valdengo. Si troverà praticamente a circa 300 metri dalla concessionaria". L'intervento di recupero dello stabile è importante: "Prima era un supermercato - continua Santarella - dismesso anche da diversi anni. Non era in cattivissimo stato, ma è comunque ovvio che stravolgeremo l'immobile, anche perchè sarà anche all'insegna della sostenibilità e del risparmio energetico".

Nei 1000 metri quadrati ci sarà dunque il reparto assistenza, dove lavoreranno 7 dipendenti tra tecnici e persone dell'amministrazione, oltre a un magazzino ricambi. "Sarà sicuramente molto funzionale a chi abita in città", conclude Santarella.

L'intervento è iniziato da poco, e se non ci saranno intoppi l'inaugurazione è prevista per dicembre.