Biella, una nuova concessionaria auto in centro città: parla Angelo Santarella, VIDEO

Transizione energetica, automotive e riqualificazione urbana, questi gli argomenti dell’intervista ad Angelo Santarella, imprenditore vercellese e Presidente Ascom Vercelli: “C’è ancora spazio per il commercio della auto in Italia – dichiara Santarella – l’inaugurazione di una nuova concessionaria in centro rappresenta un cambio di prospettiva: dalla periferia abbiamo deciso di rivitalizzare l’area cittadina. Questa zona di Biella è ancora molto trafficata e intendiamo darne luce e contribuire al dinamismo urbano. La struttura, oggi dagli spazi più contenuti, intende offrire consulenti di acquisto per aiutare il cliente ad effettuare le scelte giuste”.

In forte crescita il mercato dell’elettrico, che ogni anno dimostra spinte positive per la transizione energetica: “Negli ultimi anni – continua Santarella – abbiamo assistito a cambiamenti importanti anche a livello europeo e nel giro di 7-8 anni, il 35/40% del mercato passerà dall’endotermico al motore elettrico”.

Una scelta che bloccherà la fuga in periferia e favorirà lo sviluppo della mobilità sostenibile.

La nuova concessionaria AutoVar del Gruppo Nuova Sa-Car è situata in via Galimberti Tancredi 3 - Biella.